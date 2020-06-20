«Кто самая красивая на свете?»: Стоцкая запечатлела трехлетнюю дочку в персиковом платье

Анастасия Стоцкая после неудачного первого брака с актером Алексеем Секириным, обрела счастье с бизнесменом Сергеем Абгаряном. У влюбленных подрастают двое детей: восьмилетний сын Александра, а также дочка Вера, которой недавно исполнилось три годика. Певица ничего не жалеет для наследников. У них есть все от игрушечной кухни, до домиков и других игрушек. А в честь дня рождения наследницы артистка устроила настоящую вечеринку.

Раньше многие находили сходство между детьми Стоцкой и Киркоровым. Королю отечественной эстрады даже приписывали отцовство. Однако сама певица не раз опровергала сплетни. А накануне она поделилась домашними кадрами с наследницей. Артистка показала, как они общаются. Анастасия в темно-синей пижаме лежала вместе с дочкой, облаченной в персиковое платье. «Кто самая красивая на свете?», — спросила она. «Ээээ, ты!», — сказала с улыбкой Вера. «Нет, ты!», — ответила ей мама. «Ты!!!», — поспорила кроха.

Малышка улыбалась и кривлялась на камеру. Поклонников восхитились трогательные кадры. Многие разглядели черты девочки и констатировали, что она очень похожа на маму, только имеет темные волосы. Другие стали восхищаться Стоцкой, которая даже без макияжа выглядит очень молодо.

Напомним, что недавно певица вернулась к занятиям спортом. Она старается похудеть после карантина. По ее словам, дисциплины у нее особо нет, но она не теряет надежды избавиться от лишних килограммов.