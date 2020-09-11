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Городской стиль: Стеша Маликова отметилась в Питере в кожаных шортах и блузке с рукавами-буфами

Дочь народного артиста поддержала тренд на полоску.

Городской стиль: Стеша Маликова отметилась в Питере в кожаных шортах и блузке с рукавами-буфами
Стеша Маликова. Фото https://www.instagram.com/steshamalikova/

Наследница Дмитрия Маликова, 20-летняя Стефания, совершила нестандартную прогулку по крышам Санкт-Петербурга. Известная модница даже для этого променада выбрала актуальный лук.

Студентка МГИМО и телеведущая вслед за Юлией Михалковой и Ольгой Бузовой остановила свой выбор на кожаных шортах, подобрав к ним сапоги-казаки и сумочку. Модель блузы оказалась у Стеши одной из самых излюбленных в ее обширном гардеробе. Девушка давно тяготеет к одежде с пышными рукавами.

Кроме того, блогер отдала предпочтение актуальному принту — полоске. О том, что он популярен на мировых подиумах в этом сезоне, ранее сайту Teleprogramma.pro рассказывал Максим Зарипов, тренд-аналитик московского ЦУМа.

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