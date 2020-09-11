Городской стиль: Стеша Маликова отметилась в Питере в кожаных шортах и блузке с рукавами-буфами

Наследница Дмитрия Маликова, 20-летняя Стефания, совершила нестандартную прогулку по крышам Санкт-Петербурга. Известная модница даже для этого променада выбрала актуальный лук.

Студентка МГИМО и телеведущая вслед за Юлией Михалковой и Ольгой Бузовой остановила свой выбор на кожаных шортах, подобрав к ним сапоги-казаки и сумочку. Модель блузы оказалась у Стеши одной из самых излюбленных в ее обширном гардеробе. Девушка давно тяготеет к одежде с пышными рукавами.

Кроме того, блогер отдала предпочтение актуальному принту — полоске. О том, что он популярен на мировых подиумах в этом сезоне, ранее сайту Teleprogramma.pro рассказывал Максим Зарипов, тренд-аналитик московского ЦУМа.