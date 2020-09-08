Мода от Dior: Михалкова вслед за Бузовой облачилась в кожаные шорты с высокой посадкой

Юлия Михалкова в свои 37 лет выглядит значительно моложе своих ровесниц, об этом не раз говорили и поклонники теледивы. Артистка не так давно ушла из шоу «Уральские пельмени» и пробует себя в разных проектах телеканала СТС, доказывая своим примером, что изменить жизнь можно в любом возрасте.

Она уже выступила в качестве ведущей детского КВН, а также снялась в комедийном проекте телеканала «Сториз», представ в своем привычном амплуа смешливой дамочки. Стоит отметить, что к этому сценическому образу артистки уже давно привыкли и ее поклонники. Кроме того, Юлия попробовала себя в роли писателя, издав книгу «Не говори мужчинам «Нет»!».

Отметим, что светская львица также активно ведет личный блог, радуя фолловеров стильными образами. На этот раз Юлия похвасталась сразу двумя луками в духе total black, отдав предпочтение коже. Звезда выбрала брюки с высокой посадкой, подчеркнув талию ремнем Christian Dior. Завершил аутфит облегающий топ, таким образом знаменитость сделала акцент на достоинствах фигуры.

«Легким движение руки брюки превращаются… в элегантные шорты!» — процитировала она героиню комедии Гайдая «Бриллиантовая рука», представив новый образ.

Отметим, что ранее тренд на шорты с завышенной талией поддержала Ольга Бузова, которая в модном наряде отправилась в ресторан со своей мамой.