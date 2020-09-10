В стиле наив: Стеша Маликова в платье бэби-долл из органзы предстала в концертном зале

Юная дочь Дмитрия Маликова стала практически иконой стиля для многих сверстниц. В Instagram появляются ее фан-аккаунты, как грибы после дождя. Тем временем, почитатели красоты и таланта девушки наперебой обсуждают ее женственные луки. Не секрет, что Стеша занялась выпуском собственной коллекции платьев и нарядов для женщин, попробовав свои силы в новом амплуа — дизайнера.

К тому же, Маликова выступала и в качестве ведущей телеканала «Ю». Дочка Елены Изаксон не скрывает: ей нравится следить за модными тенденциями и бьюти-новинками. При этом сама Стеша учится на факультете международной журналистики в МГИМО.

На одном из архивных снимков наследница композитора и певца Дмитрия Маликова предстала в концертном зале, примерив персиковое платье бэби-долл из летящей органзы. Таким образом, Стефания отдала предпочтение стилю наив. В качестве аксессуаров девушка подобрала к аутфиту черные перчатки, колготы в сетку. Образ завершил маленький блестящий клатч.