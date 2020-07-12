Стильно и практично: Нетребко, Пегова и Кудрявцева выбрали для лета модные платья-балахоны

Приятный сюрприз для женщин, которые ценят удобство – в этом сезоне в моде платья-балахоны. Они не только выглядят стильно, сразу создавая загадочный образ, но и невероятно удобны. Их свободный силуэт невероятно комфортен для жаркой погоды.

По словам тренд-аналитика Максима Зарипова, платья-балахоны проявились на мировых подиумах под влиянием стрит-стайл и уличной эстетики. И сегодня очень многие бренды обратили на них внимание.

«Больше всего такие платья идут стройным девушкам. Еще больше – спортивным», — сказал эксперт Teleprogramma.pro.

Лера Кудрявцева в свои 49 лет сохранила фигуру, которой можно только позавидовать, поэтому балахон смотрится на ней необычайно эффектно. Причем, как в варианте макси…

… так и в мини. И рядом с телеведущей не муж, а 30-летний сын Жан.

А вот пышным дамам с красивыми женственными формами увлекаться балахонами Максим Зарипов не советовал. Почему?

«Потому что возникает ощущение, что девушка с его помощью пытается задрапировать свое тело, комплексует. Кроме того, может приобрести из-за наряда еще и дополнительную пышность. Дамам с такой внешностью лучше выбирать женственную одежду в диоровском стиле. Это не значит, что нужно приобретать одежду от Dior, а просто такого плана, а купить ее можно даже в масс-маркете. Это наряды с акцентом на талии, с выделенной зоной декольте, с плиссированными, пышными юбками», — пояснил эксперт.

Эвелина Бледанс знает, что обладает отличной фигурой, поэтому предпочла платье-балахон выше колен, обнажив эффектно ноги. Кстати, этот наряд звезда полюбила настолько, что не желает расставаться с ним даже дома. Впрочем, понять ее можно — комфортная одежда напрямую влияет на наше ощущение счастья.

Современные балахоны могут быть как максимально простыми в виде удлиненной футболки или толстовки, так и роскошными. Люксовость простому на первый взгляд наряду придает дорогая ткань и выверенный крой. «Они должны сидеть не просто как чехол, но подчеркивать красоту тела», — сказал Максим Зарипов.

Согласитесь, оперная дива Анна Нетребко восхитительна в этом свободном наряде!

«Самые главные цвета лета – это голубой и синий (все оттенки – начиная с темно синего до голубого неба), желтый, зеленый, мятный, свежей зелени, оранжевый, рубиновый, оранжевый, а также пастельные тона (кофе мокко, латте, кофе с молоком). В тренде – принты: всевозможные цветы, геометрические, анималистические, полоски», — объяснил тренд-аналитик.

Естественно, эти тенденции касаются и балахонов. Актриса Ирина Пегова предпочла не только модный цвет, но и принт. И не забыла про главный тренд сезона — маску.

Справка Teleprogramma.pro

Максим Зарипов — тренд-аналитик, работающий в московском ЦУМе уже 13 лет. Является руководителем направления обучения, проводит различные тренинги. Регулярно бывает на тренингах за границей у представителей известных брендов одежды и обуви.