Уже не модно: Виктория Боня в сарафане из хлопка прогадала с выбором «казаков»

На одной из фан-страничек экс-участницы шоу «Дом-2» Виктории Бони появились снимки модели в сапогах-казаках. Примечательно, что ранее сама Боня публиковала те же фото в своем микроблоге. Селебрити-стилист Лина Дембикова еще на примере устаревшего образа Полины Гагариной рассказала, что такие сапоги больше не в тренде.

«…Эти сапоги уже вышли из моды. В летнем сезоне они абсолютно неактуальны». Лина Дембикова

Однако бывшая супруга ирландского миллионера Александра Смерфита не учла комментарии стилиста и повторила ошибку Гагариной.

Девушка надела хлопковое платье с принтом «люксового» бренда и белые «казаки». Тем самым и подписала себе «модный приговор».

Напомним, что телеведущая после развода с мужем-бизнесменом активно занялась карьерой в модной индустрии. Девушка устраивает beauty-марафоны в Instagram, выпускает именную косметику и одежду.

При этом модель не забывает и про актерское мастерство. Боня уже успела сыграть в фильме «8 первых свиданий» и сериале «Универ».

Кроме того, актриса воспитывает 8-летнюю дочь Анджелину Летицию Смерфит. Как и многие мамы российского шоу-бизнеса, Виктория отдала дочку в спорт. Девочка занимается художественной гимнастикой.