В трикотажной фактуре: Боня в монохромном топе и мини-юбке подчеркнула талию

На одной из фан-страничек экс-участницы шоу «Дом-2» появилось фото модели в наряде стиля монохром. Примечательно, что ранее сама Боня публиковала тот же снимок в своем микроблоге.

Девушка сделала акцент на спортивной фигурой, отдав предпочтение лаконичному аутфиту. Нужно отметить, что телеведущая не в первый раз выбирает однотонный лук. Знаменитость не скрывает, что данный тренд пришелся ей по вкусу. На этот раз Виктория отдала предпочтение светлым тонам и трикотажной фактуре материала. А дополнила образ экс-возлюбленная ирландского миллиардера Алекса Смерфита аксессуаром в виде золотой цепи.

Напомним, что Виктория Боня известна не только как актриса и телеведущая, она также создала собственный бренд одежды для женщин. Бутик расположен в самом центре Москвы, на Никольской улице. Выбирают наряды от Бони самые известные модницы нашей страны. Среди них актриса Анна Хилькевич и телеведущая Ольга Бузова.

Стоит отметить, что за модными тенденциями следит и дочка Виктории — Анджелина Летиция. Так, экс-участница проекта «Дом-2» говорила о том, что ее наследница неплохо разбирается в брендах. И может определить, к какому модному дому относятся наряды в гардеробе ее звездной мамы.