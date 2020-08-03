«Катастрофическое недоумение»: селебрити-стилист нашла явную ошибку в ультрамодном луке Гагариной

Селебрити-стилист Лина Дембикова в беседе с корреспондентом сайта Teleprogramma.pro разобрала один из летних образов Полины Гагариной. Ведущая программы «Перезагрузка» на ТНТ подметила, что экс-возлюбленная звездного фотографа Дмитрия Исхакова допустила явную ошибку в своем ультрамодном луке. Наставница вокального проекта «Голос» облачилась в стильное платье длины мини нежно-голубого оттенка с рукавами-буфами. И здесь, как говорит Дембикова, у нее никаких нареканий нет. Однако с выбором обуви Полина допустила «модную оплошность». Во-первых, сапоги едва ли сочетаются с таким воздушным платьем в стиле наив. Во-вторых, казаки уже вышли из моды. И обоснований для такого стилистического микса нет, пояснила селебрити-стилист.

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«Прекрасное платье! Этот лук очень подходит Полине. Он отражает то, что она любит и то, что она носит! Наряд безусловно актуальный, если мы говорим о тенденциях. У платья такие приятные рукава-буфы, нежный небесный оттенок. Все в этом платье прекрасно!

Другой вопрос, что у меня катастрофическое недоумение вызывает выбор обуви к этому наряду. Не могу понять, почему Полина решила, что такое воздушное наивное платье комбинируется с натуральными казаками совершенно классического формата», — отметила Дембикова.