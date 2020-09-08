«Счастье мое»: Виктория Боня поделилась кадром с подросшей дочкой от миллиардера Смерфита

В этом году Анджелине Летиции исполнилось уже восемь лет.

Телеведущая и модель Виктория Боня в Instagram разместила свежий кадр со своей единственной наследницей – дочкой Анджелиной Летицией. На фото девочка нежно обнимает свою звездную маму. Фотография получилась невероятно трогательной. Как известно, дочь Бони большую часть времени на каникулах проводит со своим отцом миллиардером Александром Смерфитом. Мать и дочь, судя по всему, видятся в последнее время не так часто, как им хотелось. Ребенок заметно подрос за последнее время.

«Счастье мое. Что может быть лучше, чем объятия и поцелуи наших детей или близких?» Виктория Боня

«Почему у вас так мало фотографий с дочкой? Она у вас такая красавица», «Ничего не может сравниться с объятиями любимой дочки», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что свою наследницу Боня родила в 2012 году. В 2017 году ее роман с миллионером Алексом Смерфитом подошел к концу. Сама Боня не раз отмечала, что ради дочки они продолжают нормальное общение с отцом ребенка.