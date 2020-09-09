В мерцающих блестках: 66-летняя Успенская в мини-платье с пайетками сделала акцент на длине ног

Еще историк моды Александр Васильев в своей постоянной колонке для одного из изданий светской хроники подметил, что 71-летняя Алла Пугачева предпочитает короткие платья и шорты, демонстрируя на публике особенности фигуры. По словам искусствоведа, он не раз критиковал жену шоумена Максима Галкина за наряды подобного фасона. Однако сейчас, когда примадонна отечественной эстрады заметно похудела, он не видит ничего предосудительного в том, что она позволяет себе показывать щиколотки, делая акцент на фигуре.

66-летняя королева русского шансона вслед за Аллой Пугачевой обновила гардероб нарядом в молодежном стиле. На свежем фото Любовь Успенская предстала в мини-платье с мерцающими блестками в виде пайеток. Примечательно, что акцент артистка сделала на длине ног и талии. К своему вечернему луку певица подобрала яркие босоножки на высоком каблуке.

Особое внимание Любовь Залмановна уделила макияжу, подкрасив глаза в технике смоки-айс, а губы — алой помадой. Образ артистки завершила пышная прическа.