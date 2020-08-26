«Брак с Максимом безумно омолодил Пугачеву»: Васильев заявил, что жена Галкина радикально похудела

В своей постоянной колонке для одного из изданий светской хроники ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев прокомментировал стиль Примадонны отечественной эстрады. Так, говоря о гардеробе Аллы Пугачевой, историк моды уточнил, что он не может назвать себя близким другом певицы и ее мужа — шоумена Максима Галкина. Но при этом соведущему Эвелины Хромченко посчастливилось побывать в гостях в особняке артистки в подмосковной деревне Грязь. Алла Борисовна подарила искусствоведу несколько своих концертных нарядов для его авторской коллекции. Некоторые из этих экспонатов, как говорит Васильев, сейчас находятся на выставке в Калининграде.

Оценивая внешность 71-летней певицы, историк моды пришел к выводу, что брак с Максимом Галкиным невероятно омолодил Примадонну. Чтобы нивелировать разницу в возрасте, артистка стала одеваться более молодежно: короткие шорты, юбки, кроссовки. По словам искусствоведа, Пугачева — женщина бесстрашная во всех смыслах. Она всегда одевалась без оглядки на чужое мнение, не боялась открывать плечи, ноги, зону декольте. И не раз сталкивалась с непониманием окружающих. Как говорит Васильев, даже он позволял себе критиковать певицу за любовь к мини.