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«Брак с Максимом безумно омолодил Пугачеву»: Васильев заявил, что жена Галкина радикально похудела

По этой причине историк моды не видит причин запрещать Примадонне носить мини-шорты.

«Брак с Максимом безумно омолодил Пугачеву»: Васильев заявил, что жена Галкина радикально похудела
Алла Пугачева и Максим Галкин (Фото: Instagram.com/maxgalkinru)

В своей постоянной колонке для одного из изданий светской хроники ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев прокомментировал стиль Примадонны отечественной эстрады. Так, говоря о гардеробе Аллы Пугачевой, историк моды уточнил, что он не может назвать себя близким другом певицы и ее мужа — шоумена Максима Галкина. Но при этом соведущему Эвелины Хромченко посчастливилось побывать в гостях в особняке артистки в подмосковной деревне Грязь. Алла Борисовна подарила искусствоведу несколько своих концертных нарядов для его авторской коллекции. Некоторые из этих экспонатов, как говорит Васильев, сейчас находятся на выставке в Калининграде.

Оценивая внешность 71-летней певицы, историк моды пришел к выводу, что брак с Максимом Галкиным невероятно омолодил Примадонну. Чтобы нивелировать разницу в возрасте, артистка стала одеваться более молодежно: короткие шорты, юбки, кроссовки. По словам искусствоведа, Пугачева — женщина бесстрашная во всех смыслах. Она всегда одевалась без оглядки на чужое мнение, не боялась открывать плечи, ноги, зону декольте. И не раз сталкивалась с непониманием окружающих. Как говорит Васильев, даже он позволял себе критиковать певицу за любовь к мини.

Певица Алла Пугачева и Максим Галкин
Алла Пугачева в мини-шортах и клетчатой блузке предстала с мужем в Юрмале (Фото: Instagram.com/allapugacheva_fanclub)

«Брак с Максимом безумно омолодил Пугачеву… Алла Борисовна радикально похудела. Сегодня в этих шортах я криминала не вижу. Носить мини можно и до 99 лет. Но лучше — дома», — приводит 7days слова Александра Васильева.

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Александр ВасильевАлександр Васильев историк модыАлла Аугачеваестественная красотаЗвездный стильКрасота вне возрастаМаксим Галкинмода и стиль