«Наряд может быть коротковат»: 71-летняя Пугачева в ассиметричном платье длины мини сделала акцент на щиколотки

Эксперт портала Teleprogramma.pro Ольга Линцова похвалила Примадонну за выбор спортивной обуви. Эта деталь, по мнению стилиста, добавила образу певицы динамики и молодости.

Разбирая звездный гардероб 71-летней Аллы Пугачевой, имидж-стилист Ольга Линцова уже говорила о том, что супруга шоумена Максима Галкина отдает предпочтение тем нарядам, которые подчеркивают ее стройные ноги и тонкую талию. На одном из совместных снимков с возлюбленным Примадонна отечественного шоу-бизнеса предстала в молодежном аутфите, примерив маленькое черное платье, ассиметричного кроя. Эксперт сайта Teleprogramma.pro не смогла найти явных ошибок в стильном образе певицы, при этом Линцова подметила, что наряд Аллы Борисовны едва ли подходит дамам элегантного возраста. Но учитывая тот факт, что Примадонна выбрала платье правильного фасона и акцентировала внимание на щиколотках, этот лук вполне допустим, заверила имидж-стилист.

Линцова уточнила, что ей бы хотелось похвалить певицу за аксессуары, в частности широкий ремень на талии и белые кроссовки на шнуровке, которые стали ярким дополнением в аутфите Пугачевой. Ко всему прочему, артистка не прогадала и с выбором замшевого жакета.

«Этот образ мне очень нравится! Алле Борисовне удалось совместить сразу два модных направления: чувствуется не только романтическая нотка, но и более дерзкая спортивная эстетика. Кроме того, хочется похвалит певицу за выбор правильной обуви, контрастного по отношении к платью белого цвета. Благодаря таким кроссовкам супруга Максима добавила аутфиту динамики и молодости. Наряд певицы может быть и коротковат, но за счет ассиметричного кроя все смотрится вполне гармонично. Особенно в сочетании с жакетом с дополнительными вертикальными линиями. Хороший образ, и каких-то нареканий по нему лично у меня нет! Пугачева видимо любит черный цвет, но этот оттенок вполне уместен», — экспертно резюмировала имидж-стилист.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Линцова — практикующий имидж-стилист. Преподаватель курса «Время стильных» в школе имиджа «Стильэксперт» в Ростове-на-Дону. Эксперт-консультант по стилю. Знает, как достигать целей с помощью имиджа.