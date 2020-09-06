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71-летняя Пугачева в пышном платье миди с белым воротничком принимала в гостях Васильева

Историк моды подметил, что он был удостоен чести побывать в доме Примадонны отечественной эстрады.

71-летняя Пугачева в пышном платье миди с белым воротничком принимала в гостях Васильева
Алла Пугачева и Максим Галкин (Фото: Instagram.com/maxgalkinru)

В своей постоянной колонке для одного из изданий светской хроники ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев уточнил, что не может назвать себя близким другом Аллы Пугачевой. При этом историку моды довелось побывать в гостях в загородном особняке Примадонны отечественной эстрады в подмосковной деревне Грязь. Соведущий Эвелины Хромченко заверил, что раньше критиковал жену шоумена Максима Галкина за то, что она появлялась на публике в мини-юбках и шортах. Однако сейчас, когда 71-летняя певица заметно постройнела, искусствовед стал по другому относится к тому, что Примадонна выбирает такие короткие наряды. В этом Васильев не видит ничего предосудительного.

Примечательно, что готовясь к встрече с историком моды, Алла Борисовна учла все замечания модного критика. Артистка облачилась в приталенное платье миди с пышной юбкой и белым воротничком. Образ певицы дополнил широкий пояс и туфли с ремешком. По словам искусствоведа, он не сомневается в том, что у поп-дивы обширный гардероб.

Певица Алла Пугачева и Александр Васильев
Алла Пугачева в приталенном платье с белым воротничком позировала с Александром Васильев в своем загородном особняке (Фото: Instagram.com/maxgalkinru)

«Я думаю, что ее личный гардероб огромен, много вещей ей дарили и знаменитые российские кутюрье: Валентин Юдашкин, Вячеслав Зайцев», — приводит 7days.ru слова Александра Васильева.

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