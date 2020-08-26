Александр Васильев: «Меня удивило, что дочка поцеловала Алле Борисовне руку после завтрака»

Историк моды не стал скрывать: Примадонна приложила не мало усилий, чтобы ее двойняшки Гарри и Лиза росли воспитанными.

В своей постоянной колонке для одного из изданий светской хроники ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев припомнил, что он бывал в гостях у Примадонны отечественной эстрады. При этом, историк моды уточнил, что он ни в коей мере не может назвать себя другом Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Однако, как говорит соведущий Эвелины Хромченко, ему посчастливилось оказаться в их особняке в деревне Грязь недалеко от Николиной горы. Искусствовед подметил, что замок Примадонны выстроен в псевдоготическом стиле с элементами рыцарской французской архитектуры. В нем кроме Пугачевой с мужем и детьми, живет также и прислуга.

«Меня пригласили на завтрак. Стол был накрыт очень изыскано. Они заказали себе именные тарелки, чашки, блюдца. Это прекрасно! Сам замок оформлен на стыке двух стилей — готики и Ренессанса. Возможно Максим представляет себя рыцарем, а жену — музой, прекрасной дамой, которая вдохновляет его на подвиги», — приводит 7days слова Александра Васильева.

Говоря о семье Примадонны, историк моды выбрал один из недавних снимков, который Максим Галкин публиковал в личном профиле. Перед объективом фотокамеры шоумен предстал с шестилетними двойняшками Гарри и Лизой. Соведущий Эвелины Хромченко посоветовал поклонникам певицы присмотреться к этой фотографии.

«Может быть, сама по себе эта яркая рубашка не представляет из себя ничего особенного, но на фоне распустившихся цветов в саду замка, с очаровательными цветущими детьми на руках Максим просто олицетворяет собой счастье», — отметил историк моды.

По словам Васильева, шоумен несет собой мощный заряд позитивной энергии. Вспомнив прием в особняке Примадонны, искусствовед уточнил, что успел познакомиться и с шестилетними двойняшками. Как говорит соведущий Эвелины Хромченко, дети прекрасно воспитаны, они хорошо говорят по-французски.