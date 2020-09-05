Тренд на горох: Бузова вслед за Стешей Маликовой облачилась в платье-футляр с пышными рукавами

Телеведущая пользуется возможностью и носит летние наряды. Новый лук девушки оказался очень похож на тот, что недавно представила дочка Дмитрия Маликова.

Ольга Бузова этим летом много работала. Девушка даже во время карантина не давала себе поблажек. При этом она успела поправиться. Даже стали ходить слухи, что телеведущая беременна. Она уже год встречается с Давидом Манукяном. Но потом артистка призналась, что просто набрала лишний вес. Согнать его ей не стоило больших трудов, так как телеведущая возобновила свои тренировки. В последние недели лета она дразнила поклонников своими фото в бикини.

А вот для работы и фотосессий Ольга выбирает осень женственные наряды. Она любит подчеркивать достоинства своей фигуры. На днях телеведущая предстала в золотом платье-бюстье. Певица позировала в вечернем наряде в кровати, демонстрируя стройные ноги. На работу она пришла в более сдержанном, но не менее кокетливом образе. Бузова покрасовалась в платье миди небесного цвета в горох с рукавами-фонариками.

Девушка собрала волосы в высокий хвост, а также надела крупные серьги и белые сандалии. Платье-футляр подчеркнуло ее талию.

«Пока есть еще немного возможности походить в платьях, использую эту возможность. Хотя с собой уже джинсовочка, потому что вечерами холодно, да и днем не жарко. Я иду на тет-а-теты. Сегодня не поздно, поэтому только иду в кадр. Платье от моих девочек», — похвасталась звезда.

Поклонники отметили, что Ольга прекрасно выглядит. Однако ее наряд оказался очень похож на платье, в котором недавно предстала Стеша Маликова. Дочка Дмитрия Маликова этим летом тоже поддержала тренд на горох. К тому же, у нее много нарядов с пышными рукавами.