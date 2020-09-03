«Оль, ну в обуви и в кровати»: Бузова в платье-бюстье в пол блеснула изящными щиколотками

Ольга Бузова любит эпатировать публику. Она не боится показаться смешной или глупой. При этом девушка много работает и с каждым годом становится все популярнее. Вот уже год она встречается с блогером Давой. Поклонники стали замечать, что телеведущая похорошела, а ее фигура преобразились. Даже стали появляться слухи о беременности, но они так и не подтвердились. После короткого отдыха в Сочи, она вновь вернулась к работе.

Накануне Ольга смогла провести вечер с возлюбленным, а вот 3 сентября отправилась на съемку. В перерыве между фотосессией ее подловил помощник. Девушка пыталась вздремнуть. При этом она предстала в золотом платье-бюстье в пол с разрезом от бедра. Ее ноги украшали сверкающие босоножки с камнями.

«Любимый формат съемки артиста пока все работают. Она спит», — потроллил ее друг. «Я немножко глазки закрыла», — оправдалась звезда.

Потом Бузова уже позировала перед фотографом в своем вечернем образе. Она распустила наращенные волосы и элегантно закинула ногу на ногу. Поклонники восхитились ее стильным образом. Многие отметили, что артистка выглядит очень женственно. При этом нашлись те, кого смутило, что девушка забралась на кровать. «Какие ноги идеальные», «Фигура топчик», «Ну просто глаз не оторвать», «Оль, ну в обуви и в кровати. Ровняешься на американок?», «Дава будет любоваться?», — прокомментировали кадры пользователи Сети.