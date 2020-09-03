«Просто нереальный комплект»: Ольга Бузова облачилась в белое платье с объемным свитшотом

Ольга Бузова не скрывает, что много зарабатывает. В 2019 году она купила роскошную квартиру за 120 миллионов рублей. Также девушка очень любит делать покупки. В ее коллекции обуви есть такие бренды, как Jimmy Choo, Bottega Veneta и другие известные марки. Артистка неустанно снимается в различных телепроектах пока концерты давать в России нельзя, так как культурно-массовые мероприятия запрещены из-за пандемии.

Именно на работе Ольга блистает в стильных луках, а вот дома предпочитает носить уютные или соблазнительные наряды, чтобы радовать возлюбленного Даву. Так накануне после примерки платья-бюстье телеведущая пришла на съемку телешоу. Она переоделась в белый наряд длинной чуть выше колен и черный объемный свитшот. Массивные ботинки дополнили образ. Бузова собрала наращенные волосы в тугой хвост и украсила пряди железными кольцами, которые купила еще в прошлом году.

«Такой у меня сегодня образ просто нереально крутой. Сейчас покажу вам, что на мне надето. Как и обещала, посмотрите, какой нереальный комплект я для вас сделала, мои девчулички. Учебный год начался. Такое платьишко, можно просто его носить, но я сделала под это платье свитшот, тут кармашки. Посмотрите, как я ношу. Сапожки, туфельки, кроссовки — подбирайте сами обувь», — предложила она.

Поклонники восхитились нарядом, который идеально подойдет для учебы. Многие признались, что еще не видели столь модного осеннего образа.