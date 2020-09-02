«Переплюнула сестру»: Анна Бузова в вязаном бикини сверкнула точеной фигурой на отдыхе

Ольга Бузова недавно отдохнула с возлюбленным Давой в Сочи. Пять дней она наслаждалась хорошей погодой, купалась в море и вкусно ела. Телеведущая так занята на нескольких проектах, что пока не планирует длительный отпуск. При этом она не упускает возможности блеснуть фигурой. С тех пор, как она стала встречаться с Давой, ее формы стали более пышными, что не осталось без внимания фанатов. Девушка неустанно занимается спортом, чтобы наработать рельеф.

Как известно, у Ольги есть младшая сестра Анна. Девушка занимается своим бизнесом и не стремится к славе. Год назад она поссорилась с телеведущей. Они долго не общались, а теперь вновь стали видеться. При этом фанаты замечают между ними холодок.

Недавно сестра Бузовой улетела с возлюбленным в Турцию. Она сразу стала постить фото в бикини, хвастаясь своей безупречной фигурой. На новом фото Анна предстала в модном вязаном бикини горчичного цвета и пляжном халате. Сестра Ольги блеснула красивой грудью и изящными бедрами.

«Пошла в отрыв! Всего 3-й день отпуска, а живот уже не втягивается», — посетовала брюнетка.

Поклонники не поверили ее словам. Они увидели лишь рельефный пресс. многие одарили девушку комплиментами и позавидовали ее возлюбленному. «Ты такая красивая девушка, просто модель», «Сногсшибательная девушка», «Технично напросилась на комплимент. Ни грамму жира и тем более в области живота», «Переплюнула сестру, такое стройное тело», «Оля обзавидуется. Она доска, а у вас все гармонично», — прокомментировали пост подписчики.