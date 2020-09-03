71-летняя Пугачева в облегающих джинсах и объемном джемпере запечатлелась с гостями в замке

Алла Пугачева славится своим гостеприимством. Она любит готовить, а также всегда наряжается к приходу гостей. На днях в ее семье произошло радостное событие. Певица впервые отвела в школу своих двойняшек Лизу и Гарри. Максим Галкин не стал скрывать, что это мероприятие было очень волнительным для них. К слову, 71-летняя Примадонна всех сразила своим видом на школьной линейке, появившись в белой мини-юбке и косухе.

А спустя два дня Алла Борисовна устроила званый вечер. Когда дети вернулись со школы, то к ним в гости заглянула Марина Юдашкина с мужем Валентином. Они подарили наследникам пары ягодный торт и пирожные. Гарри вместе с папой сразу покусился на сладкий десерт, а вот Лиза к ним присоединилась попозже.

Вечер получился очень теплым и душевным. Также заглянули в замок звездной пары Ида Достман, Игорь Гуляев и другие близкие друзья. Примадонна решила их порадовать и устроила импровизированный концерт в саду, сыграв на рояле. Алла Борисовна облачилась в облегающие джинсы-скинни, клетчатую алую рубашку и кеды.

Сначала она была в алом плюшевом пальто оверсайз, а вот в доме уже позировала с друзьями в черном объемном джемпере с тигриным принтом. Скорее всего, его подарил Игорь Гуляев, который пришел в толстовке с таким же рисунком. Певица сделала традиционную объемную прическу и неброский макияж. С гостями она попрощалась только ближе к полуночи. Заодно они проводили и минувшее лето. Поклонники восхитились тем, как выглядела звезда. «Уникальная», «Изумительный человек!», «Алла. Как ее приятно видеть!!!» — прокомментировали кадры пользователи Сети.