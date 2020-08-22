«Фруктовое шпагаттини»: Волочкова блеснула изящными ножками в шпагате на турецком пляже

Балерина вместе с возлюбленным отправилась в предсвадебное путешествие. Отпуск девушка начала с традиционных пикантных кадров, похваставшись фигурой и растяжкой.

Анастасия Волочкова в сове время была примой Большого театра. Теперь артистка организует свои постановки. В 2019 году после усердных тренировок и смены системы питания она стала худеть на глазах. Поклонники поразились тому, как преобразилась балерина. К слову, также она встретила свою любовь. Блондинка скрывает возлюбленного, но готовится в скором времени сыграть с ним свадьбу. Перед торжеством они отправились в путешествие.

Волочкова прилетела в Турцию. Она остановилась на вилле при отеле. Первым делом артистка отправилась купаться в бассейн. Она предстала в неоновом купальнике, продемонстрировав воздушный шпагат. Бикини едва прикрыли прелести ее фигуры.

«Прекрасное начало дня», — объявила она.

А потом Анастасия переместила на пляж. По всей видимости, она вязала с собой целый чемодан купальников. За один день звезда продемонстрировала три образа. В алом бикини со стразами она позавтракала фруктами и смузи. Артистка вновь блеснула изящными ножками в шпагате.

«Фруктовое шпагаттини. В невероятном месте я отдыхаю!» — похвасталась она.

44-летняя Волочкова решила пожелать всем счастья. Она окунулась в морскую воду и блеснула глубоким декольте. Поклонники поразились тому, какая у нее стала тонкая талия и плоский живот, а вот грудь по-прежнему пышная и красивая. Хоть звезда и отключила комментарии к своим постам, фанаты обсуждают первых фото с отпуска балерины в фан-аккаунтах. «Какая прокачанная от пресса до пят», «Грудь просто роскошная», «В Турции не видели таких балерин», «Наша Настя всем покажет», «Едва все прикрыто», «Ну как так-то! Смотреть стыдно», — высказались пользователи.