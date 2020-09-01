«Не вымышленный, а реальный!»: Анастасия Волочкова призналась, с кем отдыхает в Турции

Анастасия Волочкова все еще отдыхает на фешенебельном турецком курорте. По ее словам, из Интернета она узнает о себе много всего интересного. Именно поэтому балерина решила расставить все по местам и опубликовала в Instagram целый видеоролик, в котором заявила, что у нее все хорошо, а мужчина рядом – реальный.

«Знаю, что злопыхатели и завистливые люди никогда не успокоятся. А добрые порадуются. Не переживайте. У меня все хорошо. И любимый человек не вымышленный, а реальный. В творчестве я востребована. А сейчас отдыхаю по полной в красивом месте в любви и романтике», — сказала Волочкова.

Ранее балерина заявляла, что в Турцию она отправилась в компании будущего мужа. Кто он – неизвестно, потому что Анастасия тщательно скрывает. Но при этом показывает, как мужчина балует ее букетами цветов и фотографирует полуголую в ванной.