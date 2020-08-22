«Тончайшие щиколотки»: 44-летняя Волочкова в бикини со стразами обнажила исхудавшие ноги

44-летняя балерина уехала в свадебное путешествие с возлюбленным, но не стала изменять традициям и сразу поделилась пикантными фото.

Анастасия Волочкова уже больше года живет с таинственным возлюбленным. Своего избранника она предпочитает скрывать, так как, по ее мнению, публичность разрушила все предыдущие ее отношения. Артистка также признавалась, что каждый раз в ее личную жизнь вмешивалась мама, что тоже не лучшим образом сказывалось на всем. А в начале этого года в свой день рождения балерина объявила о скорой свадьбе.

Во время карантина Волочкова признавалась, что готова устроить торжество прямо в своем особняке. Только на платье она готова потратить колоссальную сумму — 15 миллионов рублей. По всей видимости, свадьба состоится скоро, так как балерина на днях уехала в путешествие которое назвала свадебным. Анастасия решила воспользоваться возможность и отдохнуть на море, а уже потом сочетаться браком с избранником, хотя обычно влюбленные делают наоборот.

В первый же день звезда устроила фотосессию на пляже. Она предстала в алом мини-бикини со стразами. Волочкова продемонстрировала исхудавшие ноги и пышную грудь, которая едва поместилась в лифчик.

«Какое счастье оказаться на берегу моря! Забыть о заботах, отвлечься от всего и наслаждаться гармонией. Когда абсолютно не тревожит, что о тебе говорят, думают, судачат и выдумывают», — написала артистка, предвкушая высказывания хейтеров.

Балерина давно отключает комментарии к своим постам, но поклонники обсуждают ее новые фото в фан-аккаунтах. на этот раз многие поразились тому, какой стройной стала Анастасия. «Какие формы», «Настя, как всегда», в невероятных шлепках«, «Стразы и ложбинка греха — все как надо», «Тончайшие щиколотки выдают балерины, а вот бюст нет», «Стройняшка», «Настя все хорошеет, как она так похудела», — стали обсуждать кадры пользователи Сети.