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Стеша Маликова в джинсах с высокой посадкой и песочном тренче пришла на учебу в МГИМО

Дочка Дмитрия Маликова продемонстрировала удобный и стильный осенний лук в первый день учебы.

Стеша Маликова в джинсах с высокой посадкой и песочном тренче пришла на учебу в МГИМО
Дмитрий Маликов с женой и дочкой. фото: .instagram.com/steshamalikova/

Дмитрий Маликов этим летом свозил семью на море. Он счастлив в браке с Еленой Изаксон. Они растят сына Марка. Также у пары есть 20-летняя дочка Стефания. Девушка помогает родителям нянчить своего брата, но при этом успевает заниматься учебой и своим бизнесом. В этом году во время самоизоляции она создала коллекцию летних нарядов. Наследница артиста не перестает удивлять поклонников своими стильными и модными образами.

На днях Стеша поужинала в семейном кругу. Они проводили летом. Жена певца сразила многих своим моложавым видом и ярким платьем. Некоторые поклонники не раз отмечали, что дочка очень на нее похожа. А накануне наследница Маликова отправилась в МГИМО. Она перешла на четвертый курс, поэтому у нее начались пары. У стен знаменитого учебного заведения девушка позировала в широких джинсах с высокой посадкой, белой блузке и песочном тренче.

Стеша Маликова
Стеша Маликова. Фото: instagram.com/steshamalikova/

Многие поклонники восхитились тем, как выглядит дочка звезды. «Стеша, с началом учебного года!», «Лично я считаю, что это натурально и красиво», «Обожаю всю Вашу красивую и талантливейшую семью!!!», «Прекрасная студентка», «Какой роскошный тренч», «Вы всегда безупречно выглядите», «Вся в маму, красотка», — прокомментировали пост подписчики.

Добавим, что широкие джинсы стали  актуальны в этом  году, а тренчи завоевали любовь модниц еще несколько сезонов назад.

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дочь Дмитрия МаликоваЖизнь звездЗвездный стильмода и стильСтеша Маликова