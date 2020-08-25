Стеша Маликова отметилась в джинсах с подворотами и сумкой Chanel за 300 тысяч рублей

Стеша Маликова не часто выходит в свет после карантина. Дочка Дмитрия Маликова проявила себя, как прилежная студентка МГИМО. Она перешла на четвертый курс, а также проявила себя, как бизнесвумен, выпустив свою коллекцию одежды. Этим летом девушка успела отдохнуть с родителями на море, а недавно она приехала в Санкт-Петербург, чтобы развеяться и повеселиться с друзьями. Наследница артиста не упускает ни единой возможности, чтобы похвастаться новыми образами.

В последнее время Стеша неустанно носит мини-платье в стиле бэби-долл или воздушные блузки с пышными рукавами. Многие наряды собственного бренда девушка носила на отдыхе. Она любит подчеркивать стройные ноги, а также находит способы, чтобы визуально сделать себя выше, чем есть на самом деле. А накануне Маликова поделилась новым фото, на котором продемонстрировала лаконичный кэжуал образ.

Во время прогулки дочка певца предстала в черной футболке и джинсах с подворотами. Наряд дополнили лоферы и черная сумка-рюкзак из состаренной кожи теленка Chanel, стоимость которой на официальном сайте доходит до 312 200 рублей. Стеша распустила волосы и сделала нюдовый макияж.

Поклонники отметили, что она выглядела словно подросток. «Какая вы прекрасная», «Обожаю ваши фото», «Какая красотка», «Сумка роскошная», «Совсем юная в этом наряде», — прокомментировали пост подписчики. Многие отмечают, что девушка унаследовала свою красоту от мамы Елены Изаксон.