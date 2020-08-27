Акцент на тонких щиколотках: Стеша Маликова в небесном платье миди предстала на лужайке

Стеша Маликова является старшей наследницей Дмитрия Маликова и Елены Изаксон. Девушка еще несколько лет назад окончила школу. Она переживала из-за экзаменов, но в итоге успешно поступила в МГИМО. А теперь 20-летняя студентка уже учится на 4 курсе и занимается собственным бизнесом. Дочка артиста выпустила после карантина свою линейку одежды. Стеша создает образы для молодых девушек, как она сама.

больше по теме Стеша Маликова отметилась в джинсах с подворотами и сумкой Chanel за 300 тысяч рублей Наследница певца похвасталась лаконичным луком, восхитив поклонников.

А недавно Маликова вернулась из Санкт-Петербурга, где блистала как в платьях в стиле бэби-долл, так и блузках с пышными рукавами, которые она сочетает то с шортами, то с джинсами. А теперь дочка певца решила похвастаться очень нежным летним луком. Она позировала на лужайке в небесном платье миди в горох. Наряд она дополнила белоснежным поясом-кушаком в тон босоножкам. В ушах Стефании были крупные серьги одного цвета с платьем.

Ранее девушка признавалась, что редко носит наряды такой длины, так как у нее небольшой рост. Но наряды своего бренда она пошила так, что они подходят невысоким девушкам и даже визуально удлинят рост.

«Когда радость, любовь и удовольствие от результата слились воедино. Даже природа отзывается небесным свечением», — написала звезда.

Поклонники восхитились ее летним образом. Многие отметили, что такие элегантные платья ей очень идут. «Как всегда прекрасна», «Красота фантастическая! Свечение волшебное…», «Потрясающая. Стеша цветочек», «Это волшебно», «Вы сами лучик света», «Это лучше ваших платьев, едва прикрывающих нижнее белье», — прокомментировали пост подписчики.