«С мамой одно лицо»: 57-летняя жена Маликова в горчичном платье с перьями сфотографировалась с дочкой

Дмитрий Маликов в этом году почти не расстается с семьей. Из-за пандемии коронавируса концерты звездам пришлось отменить, а устраивать вечеринки и светские рауты они стали лишь в конце лета. Певец решил не терять время и свозил жену Елену Изаксон, дочку Стефанию и сына Марка на море. В июле они дразнили поклонников красочными фото с пляжа. Ко всему прочему, 20-летняя наследница артиста успела перейти на 4-й курс МГИМО и выпустить свою коллекцию летних нарядов.

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Семья Маликовых недавно вышла в свет. Они стали гостями на свадьбе сына певицы Валерии — Арсения Шульгина. Белоснежны одежды подчеркнули загар певца. Его дочка выглядела не менее элегантно в платье-бюстье в пол.А вот последний день лета они провели в узком кругу семьи. По всей видимости, они посетили ресторан. На этот раз Дмитрий предстала в льняной рубашке и черных брюках. Его жена выбрала яркое горчичное платье с перьями, а Стеша подчеркнула бронзовый оттенок кожи белым ассиметричным платьем в цветочек.

«Не было печали, просто уходило лето… одним счастливым вечером», — написала наследница Маликова.

Поклонники восхитились тем, как выглядит 57-летняя жена артиста. Также их поразило, как Стеша похожа на маму. Звездную семью осыпали комплиментами. «Какие вы красивые и счастливые», «Стеша очень на маму здесь похожа», «Чудесная у вас семья. Мама у вас очень красивая», «Как с обложки», «Какая мама роскошная», «Вы словно сестры с Леной», «Стеша с мамой одно лицо», — прокомментировали пост подписчики.