Внимание на линию декольте: Чехова в облегающем платье из атласа предстала в гримерной

Анфиса Чехова этим летом отдохнула в Адлере с Лерой Кудрявцевой, а также побывала в Сочи. Телеведущая в свои 42 года по-прежнему обладает пышными, но потянутыми формами, которые умело подчеркивает стильными образами. Селебрити стилист Лина Дембикова отмечала, что Чехова знает о своих недостатках и очень ловко умеет подбирать себе наряды с правильными акцентами. Анфиса также без стеснения публикует фото в купальниках.

Недавно артистка стала сниматься в шоу «Модель XL» в качестве ведущей. В один из первых съемочных дней она предстала в алом брючном костюме. Жакет на запах идеально сел на ее фигуру, подчеркнув пышный бюст.

А теперь девушка опубликовала кадры со съемок. Чехова на этот раз облачилась в ультрамариновое платье-бюстье из атласа с разрезом от бедра. Наряд не только позволил ей показать изящные ключи и стройные ноги, но также подчеркнул линию декольте. Серебристые туфли-лодочки и серф-локоны дополнили женственный лук.

«Ой, что-то будет… скоро», — заинтриговала звезда.

Анфиса смогла сразить поклонников своей красотой и образом. Многие признались, что не видели столь идеальных форм. телеведущую буквально осыпали комплиментами. «Какая вы красивая», «Вот это талия», «Сочная», «Просто шикарная», «Жаркая женщина», «Какая Анфиса красотка», «Фигура — отпад!», «Это платье для вас сшито, Какие формы», «Вы сразите всех мужчин», «Тот случай, когда платье в пору», — прокомментировали пост подписчики.