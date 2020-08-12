«Подчеркивает красоту бедер»: Анфиса Чехова в шортах-кюлотах и рубашке впечатлила Лину Дембикову

Анфиса Чехова несколько лет назад стала знаменита, когда стала вести пикнатную передачу для взрослых. Телеведущая обладает пышными формами, за которые ее любят многие поклонники. Девушка, к тому же, умело подчеркивает достоинства фигуры женственными нарядами. 42-летняя знаменитость не перестает восхищать поклонников своей красотой.

Чехова часто носит платья, джинсы, а также в ее гардеробе есть платья-халаты, которые подчеркивают ее талию. А недавно во время отдыха актриса предстала в необычном костюме. Она облачилась в рубашку серо-лавандового цвета, которую надела поверх майки и завязала на узел, а также шорты-кюлоты в тон. Телеведущая собрала волосы в высокий пучок, надела солнцезащитные очки и удобные кроссовки.

«На мне удивительно гармоничный и несомненно любимый льняной костюм», — заявила девушка.

Поклонники восхитились летним луком звезды. Многие отметили, что Анфиса похорошела, а ее фигура стала еще краше. «Анфиса, шикарно выглядите», «Клевый костюм», «Образ просто бомба, видно, что очень комфортный», — прокомментировали пост подписчики.

А для портала Teleprogramma.pro оценила аутфит Чеховой селебрити стилист, ведущая программы «Перезагрузка» на ТНТ Лина Дембикова.

«Мне на самом деле очень понравился образ Анфисы. Вообще, она женщина, которая умеет работать со своей фигурой. Несмотря на то, что у нее фигура песочные часы, достаточно тяжелый низ, объемная грудь, но она умеет все это подчеркнуть. Рубашка, завязанная на талии узлом, формирует линию талии, обрамляет грудь, красиво подчеркивает красоту бедер. Шорты, в принципе, тоже супер актуальные, модные нынче. Но есть одно но — они чуть-чуть, за счет того, что расширяются внизу, увеличивают зону бедер. Если бы она хотела скорректировать бедра, то можно было бы взять чуть-чуть уже шортики, чтобы силуэт снизу смотрелся легче, или комбинировать наряд с каблуком. Сама комбинация с кроссовками классная, актуальная, модная, но именно с такой широкой брючиной низ смотрится немного тяжеловатым. Но это совершенно не портит образ! Он красивый, легкий, гармоничный, приятного благородного серого оттенка, убранный волос. Лук мне очень нравится, придраться можно только к коррекции фигуры. Однако у Анфисы прекрасные формы, поэтому тут нет необходимости гнаться за супер точечной коррекцией», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Лина Дембикова в свое время окончила МГЛУ, Арт академию в Лондоне, а также школу дизайна и моды Nuova Accademia de Belle Art в Италии. В настоящее время Дембикова носит звание первой женщины, которая получила образование по специальности имиджеолог. Также она основала школу имиджеологии, открыла рынок дизайнерской одежды. С 2017 года Лина ведет передачу «Перезагрузка» на канале ТНТ, где женщинам помогают побеждать комплексы, меняя им гардероб.