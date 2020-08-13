«Хороша баня»: Анфиса Чехова вслед за Лопыревой сверкнула «прелестями» фигуры в купальнике

Анфиса Чехова является известной телеведущей. Девушка обладает нестандартной фигурой, за что ее любят многие поклонники. В свои 42 года она может похвастаться соблазнительными формами и моложавым видом. Телеведущая раньше вела эротическую передачу, а теперь ее можно увидеть в других проектах и на светских раутах. Даже во время карантина девушке было сложно усидеть на одном месте, поэтому она время от времени появлялась на публике.

А теперь Анфиса путешествует. Она уже побывала в Адлере, Сочи, Стамбуле. Каждый раз она умело подчеркивает достоинства фигуры женственными нарядами. Как признавалась стилист Лина Дембикова, телеведущая умело работает со своей фигурой, подбирая правильные образы. А на днях Чехова попарилась в бане. Она опубликовала в соцсети пикантные кадры, на которых окунается в воду в большом чане.

Девушка предстала в черном слитном купальнике с глубоким декольте. Наряд сразу намок и подчеркнул каждый изгиб ее фигуры. Анфиса продемонстрировала не только пышную грудь, аппетитные бедра, но и талию.

«Вчера я испытала на себе все прелести русской бани. Вениками отходили, в чане сварили, эвкалиптом, лавандой и донником надышалась. И даже в хамаме полежала», — поделилась звезда.

Накануне также в черном купальнике блеснула фигурой Виктория Лопырева, но модель обладает менее пышными формами. Подписчики телеведущей, среди которых много мужчин, были взбудоражены новыми фото и одарили Чехову комплиментами. «С 13 лет просто обожаю эту девушку», «Богиня», «Какие формы», «Хороша баня», «Бедра — роскошь, а грудь — отпад», «Вот она фигура с талией и грудью», — прокомментировали пост подписчики.