«Фасон очень трендовый»: Анфиса Чехова в алом брючном костюме и лодочках предстала на съемках

Анфиса Чехова будоражит сердца мужчин с того дня, как стала вести эротическую передачу. Теперь девушка уже ведет другие проекты, а также выступает в качестве ведущих праздничных мероприятий, но красота знаменитости по-прежнему радует глаза поклонников. 42-летняя артистка обладает пышными формами, которые умело подчеркивает женственными нарядами. А недавно она вновь стала ведущей шоу «Модель XL», где демонстрирует стильные образы.

Для очередного эфира Анфиса облачилась в алый брючный костюм и серебристые туфли-лодочки. Жакет на запах подчеркнул талию девушки, а брюки свободного кроя скрыли изъяны и вытянули силуэт. Она также собрала волосы в конский хвост, нанесла на лицо неброский макияж, подчеркивающий природную красоту и надела крупные серьги.

Поклонники одарили ее комплиментами. Как оказалось, рост звезды составляет 163 см, вес 62 кг, но фанатам казалось, что она гораздо выше. «Образ — идеален, включая рост и вес», «Крутой костюм», «В красном огонь!!!», «Красный цвет к лицу», «Очень яркий образ, это ваше», — прокомментировали пост подписчики. А для портала Teleprogramma.pro оценил аутфит Анфисы дизайнер Сергей Никулин.

«Хороший яркий костюм. Есть женщины и мужчины, которые не могут не выглядеть неярко. Если они куда-то приходят, то им нужно привлекать к себе внимание. Анфиса из таких людей. Претензий к цвету нет, он очень идет нашей героине. Фасон очень трендовый, длина жакета. Если ты медийный персонаж, то ты не можешь быть не в тренде. Тут все взаимосвязано. Даже с обувью у нее все прекрасно. Ей твердые 10 из 10 баллов», — высказался эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Сергей Никулин с юных лет стал интересоваться модой. Он окончил факультет дизайн костюма в МХПИ и занялся созданием стильных образов для важных мероприятий и для модных фотосессий. Его работы выставляются на выставках. В ноябре 2019 года его творения можно было увидеть в Гостином дворе на выставке «Образования и карьера».