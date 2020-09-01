Экс-возлюбленная Эмина в приталенном платье с открытой спиной вышла на прогулку с дочкой

Эмин Агаларов под конец карантина огорошил поклонников новостью, что расстался со второй женой. С Аленой Гавриловой он прожил меньше двух лет. У них подрастает годовалая дочка Афина. Что стало поводом для раздора, так и осталось тайной. По словам артиста, он просто не видел смысла сохранять брак. От первого брака у него также есть дети: сыновья Али и Микаил, а также удочеренная девочка Амина.

Недавно Алена отдохнула на море. Пока девушка набиралась сил, за ее наследницей приглядывал Эмин. Певец всех своих детей собрал в загородном доме, где ему помогала их нянчить его мама Ирина Иосифовна. Но на днях Гаврилова воссоединилась с дочкой. Они отправились вместе гулять. На новых фото девушка позировала в приталенном платье миди с открытой спиной. Наряд в полоску оттенял загар. Образ дополняли солнцезащитные очки, алая сумка и сланцы.

А вот крошка Афина на этот раз была в лимонных шортах и белой тунике оверсайз. Ближе к вечеру поверх она надела плюшевый белый джемпер. По словам Алены, они отметили маленький праздник — девочке исполнился один год и восемь месяцев. Вечером бывшая жена Эмина уже облачилась в белые шорты и футболку. Она покатала наследницу на велосипеде.Также Афина попрыгала на батуте.