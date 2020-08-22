«Мой самый большой и моя самая маленькая»: Эмин запечатлел трогательные моменты общения с Али и Афиной

Певец, бизнесмен Эмин Агаларов этой весной объявил о разводе со своей второй женой Аленой Гавриловой. В браке, продлившемся меньше двух лет, на свет появилась дочка Афина, и отец с матерью в ней души не чают. На отцовских обязанностях расставание родителей не отразилось – музыкант чуть ли не каждые выходные проводит время с малюткой.

На этот раз артист поделился трогательными моментами общения со старшим сыном, 11-летним Али, и крошкой Афиной. Папа с детьми расположился на диване, мальчик прильнул к его щеке, а дочурка улеглась на папины колени.

«Мой самый большой и моя самая маленькая» — подписал теплый снимок Эмин.

А позже папа с детьми отправился на прогулку у озеру, где любит проводить время с детьми.

К слову, помимо Афины, у Эмина еще трое детей – близнецы Али и Микаил от брака с Лейлой Алиевой, а также приемная дочь Амина.