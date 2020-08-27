Семейная идиллия: Эмин запечатлел моложавую маму с младшей внучкой в домашней обстановке

Певец последние дни лета посвятил детям. Он проводит с ними время в своем загородном гольф-клубе.

Эмин Агаларов во время карантина неожиданно стал холостяком. Он признался, что расстался со своей второй женой Аленой Гариловой. Они прожили вместе почти два года. Что стало причиной раздора, так и осталось тайной. Их общая дочка Афина пока живет с мамой. Артист даже купил экс-супруге новый загородный особняк, чтобы ей было комфортно там жить с наследницей. При этом бизнесмен часто видится с крохой.

От первого брака с Лейлой Аливой у Эмин есть еще сыновья-двойняшки Али и Микаил, а еще удочеренная девочка Амина. Всех своих наследников летом артист собрал в своем загородном особняке. Он владеет бизнесом вместе с отцом, в который входит гольф-клуб и отель Agalarov Estate. Очередные выходные певец провел со своими наследниками. Он поделился кадром, на котором гуляет по идеально подстриженным газонам с младшей дочкой. Кроха предстала в джинсовом костюме и футболке.

А потом Эмин отправился в домой, где его ждала мама Ирина Иосифовна. Женщина предстала в белых брюках и золотистой блузе. Афина заметила в аквариуме живность. «Это игуана. Да, видишь? Это игуана», — поясняла крохе бабушка. Смотрел на рептилию и один из старших сыновей артиста Али. По всей видимости, бабушке нравится нянчиться со своими внуками. Агаларов подловила свою маму, которая катала внучку на миниатюрном детском велосипеде.

Поклонники восхитились тем, как молодо выглядит родительница певица. Многие отметили, что у женщины аристократические черты и манеры.