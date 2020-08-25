Семейные каникулы: Эмин подловил моложавую маму за общением с годовалой внучкой Афиной

Певец провел свои выходные в компании наследников от разных жен и своей мамы, которая всех сразила своей красотой.

Эмин Агаларов недавно снова стал завидным женихом. Он расстался со своей второй женой — Аленой Гавриловой. Пара прожила вместе меньше двух лет, но успела обзавестись ребенком — дочкой Афиной. Годовалая кроха живет с мамой, но отец часто ее навещает и забирает к себе в особняк. Также от первого брака у артиста есть сыновья-двойняшки Али и Микаил, а еще удочеренная девочка Амина. Со всеми наследниками он старается видеться регулярно.

Эти летом Эмин собрал детей в Москве. Сначала он приглядывал за годовалой Афиной, пока Гаврилова загорала на море. Вскоре к нему приехали и другие наследники. Как оказалось, выходные он посвятил семье. В гостях у певица была его мама Ирина Иосифовна. Он запечатлел женщину в белой тунике свободного кроя, брюках и кружевной блузке. Бабушка пообщалась со своими внуками. Сначала Агаларов подловил сына со своей родительницей, а потом и годовалую дочку, которая была в джинсах скинни и белой рубашке. Ирина Иосифовна беседовала с крохой.

Поклонники восхитились красотой бабушки. Многие отметили, что у Эмина моложавая мама. А также одарили комплиментами его дочку. Девочка подросла за лето. К слову, Гаврилова не жалеет денег на наследницу. Она приобретает для нее фирменные вещи, включая Dior и Chanel. Певец также любит свою наследницу. Он старается окружать заботой и вниманием всех своих детей. Фанаты не сомневаются, что он хороший папа. Отметим, что Агаларов не исключает, что у него будет еще дети.