На стиле: Ани Лорак в рубашке оверсайз и джинсах с высокой талией прогулялась по Нью-Йорку

Ани Лорак не перестает удивлять поклонников своей красотой. 41-летняя артистка уже больше года находится в разводе. Она воспитывает дочку Софию и строит успешную сольную карьеру. Певица после карантина сразу отправилась в путешествие. Целый месяц она отдыхала в Греции с наследницей. Приезжал к ней на курорт и Филипп Киркоров с детьми: Аллой-Викторией и Мартином. Там она купалась в бикини и гуляла в мини-сарафанах.

А на днях Каролина ( настоящее имя певицы. — Прим. ред.) прилетала в Нью-Йорк. Попасть в США из-за пандемии коронавируса в этом году непросто, но певице удалось добраться до излюбленного туристами американского города. На прогулку по улицам «Большого яблока» она отправилась в самом модном образе этого лета. Лорак облачилась в белую рубашку свободного кроя и широкие джинсы с высокой посадкой, которые подчеркнули ее талию. Черный кроссовки сочетались по тону с сумкой.

Девушка собрала волосы в пучок и надела солнцезащитные очки. Она прошлась по центру города, а также по улице, где сосредоточены главные бизнес-империи и крупные банки.

«Никогда не сдавайся», — написала звезда.

К слову, широкие джинсы с завышенной талией стали самыми трендовыми в этом сезоне. Стеша Маликова, Вера Брежнева и другие звезды успели отметиться в таких джинсах. Поклонники восхитились безупречной внешность 41-летней певицы и ее луком.«Вау, обожаю ваш стиль! Очень красивая», «Ну вы даете. И Греция, и США — наша путешественница», «Красотка, как всегда на стиле!», «Любимый street style», «Как вы подходите Нью-Йорку! Это однозначно ваш город!», «Ууух Каролина, новый имидж вообще классно», — прокомментировали пост подписчики.