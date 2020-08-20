«Мокрая и счастливая»: Ани Лорак оголила массивные бедра в черном боди

Ани Лорак никогда не скрывала, что семья стоит для нее на первом месте. После развода с турецким бизнесменом, который, по слухам, ей изменял, певица всю себя посвящает дочке Софии. Они вместе пережили карантин, а теперь отдыхают в Греции. А так как Филипп Киркоров является крестным папой девочки, то он присоединился к их отдыху на курорте. Недавно они вместе сыграли в гольф, а накануне сходили в ресторан.

41-летняя артистка обладает стройной фигурой. Поклонники отмечали, что после развода она стала выглядеть еще стройнее. Во время выступлений Лорак подчеркивает формы облегающими нарядами. А вот на отдыхе она предпочитает носить льняные костюмы и легкие платья. Однако на этот раз звезда позволила насладиться красотой ее фигуры. Каролина ( настоящее имя певицы, — Прим. ред.) впервые встала на вейксерф. На видео, которое она опубликовала, девушка предстала в черном боди и спасательной жилетке.

«Впервые в жизни встала на доску! Так круто! Непередаваемые эмоции и адреналин! А самое главное — победа над собой», — написала звезда.

Наряд позволил певице блеснуть массивными и загорелыми бедрами. Она была без макияжа, а волосы собрала в высокий пучок. Лорак выглядела счастливой. Также встала на доску ее дочка. Девятилетняя девочка уверенно покоряла волны. Поклонники восхитились смелой артисткой и ее наследницей. А снимал их сам Киркоров. «Молодцы девчонки!», «Вааау, как вы хорошо держитесь на доске», «Ого, Каролина, мне аж страшно стало за вас!», «Мокрая и счастливая», «Какие массивные бедра», «Фигура огонь! Брежнева отдыхает», — прокомментировали пост подписчики.