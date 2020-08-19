«В дружной компании»: Ани Лорак в приталенном платье с вышивкой вышла в свет с дочкой в Греции

Певица провела вечер с Филиппом Киркоровым и его детьми на курорте. Король российской эстрады пригласил всех в ресторан.

Ани Лорак воспитывает дочку Софию. Весь карантин она провела с восьмилетней девочкой, а когда самоизоляция закончилась, певица устроила вечеринку в честь дня рождения наследницы. Тогда на празднике гуляли Филипп Киркоров с детьми Аллой-Викторией и Мартином, а также Сергей Лазарев с сыном Никитой и дочкой Анной. Позже артистка уехала в отпуск. Вот уже несколько недель она отдыхает в Греции.

В июле Лорак успела увидеться с Киркоровым на курорте и даже поиграть с ним в гольф, а потом певец вернулся в Москву, чтобы выпустить новый клип с Давой. Пока он отсутствовал, девушка купалась и загорала, а также устраивала вечерний променад с наследницей. 41-летняя артистка поражала поклонников своей красотой, особенно в бикини. А недавно Филипп Бедросович со своими детьми отдохнул в Турции и вновь оказался в Греции. Очередной вечер он провел с Лорак и своей крестницей Софией.

Коллеги посетили ресторан, а потом погуляли. Киркоров был в объемной футболке и брюках. Певца было сложно узнать из-за косичек и маски. А Лорак подчеркнула загорелые ноги черным мини-платьем с пышными рукавами и вышивкой. Не менее стильно была одета ее дочка. Девочка предстала в шортах и футболке. Она обнимала подросшего Мартина. А Алла-Виктория отметилась в полосатом костюме в пижамном стиле.

«Невероятные, теплые вечера в дружной компании. Люблю, когда много детского смеха, добрых улыбок и ласковых слов», — написала звезда.

Поклонники восхитились дружной компанией и красотой певицы. «Очень милые, вы с Филиппом — пример настоящей и искренней дружбы!», «Ой, классный какие», «Какие все красивые. Как приятно видеть всех вместе, такие все счастливые», «Очень-очень любим вам!! Прекрасного отдыха», «Какие загорелые», «Каролина прям расцвела», — прокомментировали пост подписчики.