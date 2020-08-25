Ани Лорак в платье-комбинации с глубоким декольте подчеркнула загорелую фигуру

Ани Лорак знаменита своими вокальными данными и эффектной внешностью. В 41 год она может похвастаться стройной фигурой. Более того, после развода с турецким бизнесменом поклонники стали замечать, что артистка похорошела еще сильнее. Также она умело подчеркивает достоинства своей фигуры лаконичными и женственными образами. Свои умения певица показала на отдыхе в Греции, где проводит время с дочкой Софией.

Для жаркой погоды Каролина (настоящее имя певицы. — Прим. ред.) предпочитает облачаться в короткие сарафаны, костюмы из льна и легкие платья. А накануне Лорак вышла в свет на курорте. На отдыхе к ней присоединился Филипп Киркоров, который является крестным ее дочки. Они вместе посетили мероприятие, посвященное «Евровидению». Как известно, в этом году конкурс должен был пройти в Греции, но его впервые за многие годы отменили из-за коронавируса. Был лишь показан концерт, чтобы поддержать жителей Европы в сложное время.

На фото, которым Киркоров поделился в соцсети, он предстал в шортах и рубашке оверсайз с принтом в виде кактуса. Лорак предпочла классический бельевой стиль. Она облачилась в платье-комбинацию персикового цвета с глубоким декольте. Наряд, напоминающий сорочку, подчеркнул ее загорелую фигуру. Волосы девушка собрала в пучок, а от макияжа отказалась. Туфли дополнили ее вечерний наряд.

По всей видимости, они хорошо провели время. Филипп Бедросович каждый год ездит на конкурс, чтобы поддержать артистов, которым творчески помогает. А Каролина несколько лет назад ездила на «Евровидение» от Украины, но тогда победить не смогла.