«Модная мамочка»: Муцениеце в лимонном костюме и ярких туфлях-лодочках предстала на съемках

Агата Муцениеце для многих открылась с новой стороны, когда рассталась с Павлом Прилучным. Девушка, как и мечтала, теперь больше занимается карьерой. На фоне развода ей поступило много предложений по работе. Ко всему прочему, актриса заметно постройнела. Она стала регулярно заниматься пробежкой, что вошло у нее в привычку. При этом экс-возлюбленная звезды «Мажора» по-прежнему заботиться о детях: дочке Мии и сыне Тимофее.

Недавно Агата вывезла наследников загород, где они смогли порезвиться в бассейне. Сама актриса похвасталась безупречной фигурой в бикини. А теперь она вновь оказалась на съемочной площадке. Девушка участвует в проекте «Ты ж мать». Однако один из первых дней съемок выдался прохладным. Муцениеце очаровал коллег, облачившись в лимонный брючный костюм и яркие туфли-лодочки цвета фуксия. Ей сделали мокрую укладку и нежный макияж.

А вот позже артистка отправилась на улицу в клетчатых брюках и лимонной свитере оверсайз. В ухе девушки красовалась большая сережка с камнем. «Модная мамочка», — сама себя похвалила Агата. Уже на закате она отправилась домой. На память актриса сделала фото в салоне автомобиля. Поклонники восхитились красотой молодой мамы.

Напомним, что Муцениеце пока не думает о новых отношениях. А вот Прилучный успел отдохнуть в Крыму с Мирославой Карпович, известной многим по сериалу «Папины дочки». По слухам, они уже живут вместе.