«Обновили гардеробчик!»: Агата Муцениеце запечатлела дочку в пышном платье из белой органзы

Агата Муцениеце в начале года пережила расставание с Павлом Прилучным. Первое время девушка сильно переживала из-за произошедшего, так как у них двое общих детей: сын Тимофей и дочка Мия. Однако постепенно актриса свыклась с новым этапом в жизни. А в июне супруги оформили развод. Примечательно, что вскоре после этого Павел уехал в отпуск с детьми и новой избранницей — Мирославой Карпович.
Муцениеце, как и мечтала раньше, стала активно сниматься в новых проектах. Более того, она нашла в себе силы, чтобы заниматься спортом. Поклонники отмечают, что девушка постройнела и похорошела. В конце лета Агата старается каждый выходной провести с наследниками. Накануне она свозила их в загородный клуб для отдыха, где они смогли покупаться и позагорать в бассейне.
А позже актриса отправилась с детьми на шопинг. Из магазинов они ушли с охапкой пакетов. «Обновили гардеробчик! Это все детям. Тима, ты будешь самый стильный?» — комментировала кадры Муцениеце.
А утром она обнаружила, что четырехлетняя дочка облачилась в новое платье с пышной юбкой из белой органзы. Мия красовалась в нем и бегала по комнате.
«Дорогие друзья, женщина с самого утра в любой день должна выглядеть очень красиво и наряжаться. Да, Мия? Посмотрите, вот так надо выглядеть с утра! Ты моя принцесска! Тебе идет», — изумилась актриса.