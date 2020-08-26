«Обновили гардеробчик!»: Агата Муцениеце запечатлела дочку в пышном платье из белой органзы

Актриса порадовала наследников новыми нарядами. Дочке Павла Прилучного так понравился ее новый образ, что она в нем встретила утро.

Агата Муцениеце в начале года пережила расставание с Павлом Прилучным. Первое время девушка сильно переживала из-за произошедшего, так как у них двое общих детей: сын Тимофей и дочка Мия. Однако постепенно актриса свыклась с новым этапом в жизни. А в июне супруги оформили развод. Примечательно, что вскоре после этого Павел уехал в отпуск с детьми и новой избранницей — Мирославой Карпович.

Муцениеце, как и мечтала раньше, стала активно сниматься в новых проектах. Более того, она нашла в себе силы, чтобы заниматься спортом. Поклонники отмечают, что девушка постройнела и похорошела. В конце лета Агата старается каждый выходной провести с наследниками. Накануне она свозила их в загородный клуб для отдыха, где они смогли покупаться и позагорать в бассейне.

А позже актриса отправилась с детьми на шопинг. Из магазинов они ушли с охапкой пакетов. «Обновили гардеробчик! Это все детям. Тима, ты будешь самый стильный?» — комментировала кадры Муцениеце.

А утром она обнаружила, что четырехлетняя дочка облачилась в новое платье с пышной юбкой из белой органзы. Мия красовалась в нем и бегала по комнате.