«Боже, он же копия Прилучного»: Агата Муцениеце показала фото своего отца

Актриса почтила память папы, который давно умер. Однако снимок, который она опубликовала, поразил ее фанатов.

Агата Муцениеце в этом году пережила одно из самых неприятных событий в жизни любого человека — развод. После почти 9 лет отношений она рассталась с Павлом Прилучным. Сначала Агата хотела мирно с ним разойтись, но актер выгнал ее из дома с детьми, когда находился в алкогольном опьянении. После этого актриса уж не могла скрыть, что у него бывают приступы гнева, а также он применяет физическую силу во время ссор.

Муцениеце признавалась, что любит Павла и возможно в будущем даже снова с ним сойдется. А пока девушка сосредоточилась на карьере. Она, как и мечтала, активно снимается в разных проектах и при этом успевает уделять время детям: дочке Мии и сыну Тимофею. Причины своих проблем в браке Агата также ищет в своей семье. Еще когда она была совсем маленькой, ее отец умер. Девушку воспитывала только мама Рената.

27 августа актриса почтила память своего папы. Она призналась, что ей сильно его не хватает. Муцениеце опубликовала архивное фото отца, на котором позирует с ним совсем маленькая вместе с сестрой Сантой.

«Папуля, пишу тебе каждый год в соцсетях, в надежде что ты оттуда все таки можешь прочитать.. Наверное в этом году я как никогда хотела с тобой поговорить, обнять и побыть твоей маленькой дочуркой.. но если честно, всегда чувствую что ты рядышком.. всегда и навсегда.. помню и люблю! С днем рождения!!!» — написала она.

Поклонников снимок ввел в изумление. Многие поразились тому, как сильно папа звезды поход на Прилучного. теперь фанаты подозревают, что бывший муж напоминал актрисе отца, поэтому у них и закрутился роман в свое время на съемках «Закрытой школы».

«Я подумала это Паша, а Агата от лица Мии пишет. Одно лицо Паши папа Агаты», «Как ваш папа похож на Пашу!», «Трогательно. А Паша похож на папу вашего», «Как отец похож на Павла…», «Как же ваш отец похож на Павла..», Боже, он же копия Прилучного, мажор!!!«, «Как Паша похож на вашего папу, так не бывает», — прокомментировали пост подписчики.