«Видны не только мурашки»: Агата Муцениеце в мокром мини-бикини сверкнула роскошной грудью

Агата Муцениеце всегда отличалась эффектной внешностью и веселым нравом. Более того, она смогла завоевать сердце завидного холостяка Павла Прилучного. Они прожили вместе почти девять лет. Однако в начале этого года пара объявила о расставании. Позже актриса призналась, что избранник поднимал на нее руку и был вспыльчив. Вскоре после развода звезда сериала «Мажор» уехал в отпуск вместе с новой пассией — Мирославой Карпович.

А вот Агата пока наслаждается одиночеством. Хотя скучать ей не дают дети: семилетний Тимофей и четырехлетняя Мия. Более того, как и мечтала девушка, теперь она много снимается. Если раньше актриса держалась в тени мужа, то теперь для нее открылось много дверей. Но она также не упускает возможности для отдыха. 25 августа Муцениеце отправилась отдыхать за город, в местечко с коттеджами и бассейнами. В один из последних дней лета она позагорала и искупалась с наследниками.

В последнее время девушка активно занимается спортом. Поклонники заметили, что она похорошела. А новые фото звезды в бикини сразили их наповал. Агата позировала в горчичном купальнике, который намок от воды. Она лежала на надувном матрасе в виде леденца, демонстрируя соблазнительные формы. На теле актрисы были капли от воды. Она без стеснения сверкнула роскошной грудью в лучах солнца.

«Поймала за хвост последние деньки лета!» — написала артистка.

Поклонников взбудоражили пикантные кадры. Многие отметили, что не видели таких роскошных форм. «Шикарная фигура», «Фигура просто. Лучшая!», «Поймала за хвост офигенную фигуру», «Воу воу, какая красотища там разлеглась! Наша местная дикая пумочка Агата», «Видно, что холодно», «Капли застыли в декольте», «Видны не только мурашки», — прокомментировали пост подписчики.