Загоревшая Лера Кудрявцева в белоснежном платье свободного кроя появилась на съемках

Телеведущая вернулась к работе после того, как у ее мамы случился инсульт. Несмотря на проблемы в семье, она предстала в стильном образе в Киностудии имени Горького.

Лера Кудрявцева в августе отпраздновала двухлетие дочки Марии. Сразу после вечеринки она улетела в Турцию, где провела две недели. Конец отпуска омрачила неприятная ситуация. Девушка узнала, что у ее мамы Александры Ивановны случился инсульт. Женщина приехала к близким в Алушту, а ночью ей стало плохо. «Я вот че то расклеилась», — признавалась после этого телеведущая. Несколько дней она не выходила на связь, но к началу телевизионного сезона вернулась к работе.

В один из съемочных дней Лера пришла в Киностудию имени Горького на съемки шоу «Секрет на миллион». По старой традиции, она решила показать, как ее команда готовится к работе в гримерке. Сама телеведущая предстала в белоснежном платье свободного кроя. Наряд оверсайз подчеркнул ее стройные ноги, а цвет оттенил турецкий загар. Рукава и воротник обрамляли стразы. Выпрямленные волосы и макияж с акцентом на глаза дополняли образ.

Кудрявцева выглядела грустной, но при этом, как всегда, всех приветствовала и была вежливой. Она покрасовалась у зеркала и отправилась по коридорам в съемочную студию. Как и прежде, после карантина, зрителей в студию не приглашают. Поклонники восхитились телеведущей и постарались ее подбодрить. «Красавица какая», «Вам белый очень к лицу», «Ну просто куколка», «Лера, держитесь, вы красотка», — стали обсуждать кадры пользователи Сети.