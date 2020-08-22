«Какое богатство»: Кудрявцева вслед за Седоковой блеснула роскошной грудью в алом купальнике

Лера Кудрявцева не так давно отпраздновала 49-летие, но поклонники не верят, что в таком возрасте можно так молодо выглядеть. Ко всему прочему. Два года назад она снова стала мамой. Своему молодому мужу Игорю Макарову телеведущая подарила дочку Марию. также от первого брака у нее есть взрослый сын Жан, который успел обзавестись своей семьей. Хоть звезда и не любит об этом упоминать, она уже стала бабушкой — у нее есть внук Лев.

После короткого отдыха в Адлере Лера вновь уехала на море. Теперь она нежится на солнце в Турции. Девушка проводит время с дочкой то у бассейна, то на пляже. Накануне они побывали в городе, где сходили на шоппинг. Хоть телеведущая и успела загореть, она делится снимками, на которых позирует в купальнике. На новом кадре Кудрявцева показала пышную грудь в алом бикини в горох. Свой образ она дополнила косынкой в тон. Подобные головные уборы использовали Наталья Водянова, Алена Краснова и Анна Седокова. Последняя этим летом тоже успела блеснуть в красном купальнике в горох на отдыхе в Майами.

Поклонники восхитились красотой Леры. Как известно, в конце 2019 года она удалила грудные импланты. Телеведущая не жалеет о своем решении. «У вас фигура супер, вы большая молодец», «Вы такая стройняшка», «Грудь огонь, а все переживали», «Какое богатство», «Формы стали красивые», «Наша Лера прекрасна», — стали обсуждать фото пользователи Сети. К слову, после карантина телеведущая признавалась, что поправилась. Она с трудом нашла в себе силы, чтобы заняться спортом. Помогал ей приводить себя в форму муж хоккеист.