«Держись, родная»: мама Леры Кудрявцевой перенесла инсульт

Телеведущая сообщила, что ее родительнице стало плохо, когда она приехала в Алушту. Женщина была госпитализирована в крымскую больницу.

Лера Кудрявцева последние недели демонстрировала идиллию на отдыхе с двухлетней дочкой Марией. Она проводит последние дни лета в Турции. Как оказалось, накануне в ее семье произошла неприятная ситуация. Мама телеведущей Александра Ивановна приехала к близким в Алушту. Она собралась пойти на концерт Сергея Лазарева, но ночью женщине стало плохо. Ее госпитализировали в одну из крымских больниц.

По словам Леры, ее мама находится в стабильном состоянии. Женщина перенесла инсульт. Телеведущая не стала скрывать, что сильно переживала и до сих пор не пришла в себя после произошедшего.

«Мама поехала к нашей сестренке в Алушту. Звонила и радовалась, как ребенок, что, наконец, море и солнце. Собиралась на концерт к Сергею Лазареву. Ночью плохо, увезли на скорой, давление 220. Инсульт. Знаете, первые секунды начинаешь глотать воздух и ничего не соображаешь. Сегодня я уже как-то пришла в себя, есть план действий. Нас ждет долгий путь к восстановлению, но мы справимся. Мамуля, люблю тебя сильно-сильно! Держись, родная. Мы рядом! Берегите родителей», — написала звезда.

Поклонники постарались поддержать Кудрявцеву. Многие не раз отмечали, что она очень похожа на свою маму. Александра Ивановна всегда присутствует на семейных праздниках, а в феврале перед карантином телеведущая возила свою родительницу в Дубай, где они провели неделю.

Последний раз Лера делилась кадрами с дня рождения своей дочки Маши, которая отметила двухлетие в начале августа. Тогда на празднике также была бабушка крохи.