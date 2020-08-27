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Лера Кудрявцева озвучила имя своего нового соведущего на программе «Звезды сошлись»

Как известно, Оскар Кучера покинул проект, решив сосредоточиться на работе в театре.

Лера Кудрявцева озвучила имя своего нового соведущего на программе «Звезды сошлись»
Кудрявцева рассказала, кто с ней будет вести "Звезды сошлись"/http://globallookpress.com/

Телеведущая Лера Кудрявцева, которая ведет программу «Звезды сошлись» на канале НТВ, объявила имя человека, который заменит в самое ближайшее время актера Оскара Кучеру.

«Программа будет так же выходить в обычном режиме. Соведущим у меня будет Саша Колтовой, который ведет «ДНК» на НТВ».

Лера Кудрявцева

Отметим, что Александр Колтовой стал известен благодаря шоу «За стеклом», где выступил в роли ведущего. Главных героев программы помещали «за стекло», и вся страна следила за их жизнью в необычных условиях. Первое время передача пользовалась бешеной популярностью из-за необычного формата, сообщает портал inforeactor.ru.

Напомним, что Оскар Кучера несколько дней назад объявил о своем выходе из проекта «Звезды сошлись». Он отмечал, что ему надоело обсуждать в студии с гостями скандальные темы и рыться в чужом грязном белье. По его словам, без работы он точно не останется. Его ждут в любимом театре.

Новые выпуски программы «Звезды сошлись» должны выйти уже в сентябре. Сейчас идет запись передач.

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