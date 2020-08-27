Первое интервью после пандемии: какой образ выбрала Меган Маркл

Меган Маркл решила дать первое интервью после пандемии. Встречу с защитницей прав женщин Глорией Стейнем герцогиня организовала во дворе нового дома в Санта-Барбаре. Конечно, Меган позаботилась и о том, как она будет выглядеть в кадре с учетом того, что видео сделали в черно-белом варианте.

Она выбрала монохромный образ – белую футболку и полосатые брюки. Дополнила его шляпой. Селебрити-стилист Лина Дембикова разобрала внешность актрисы для портала Teleprogramma.pro.

«Если комментировать ее выбор монохромного образа при том, что видео планировалось черно-белым, то это довольно умный ход. В черно-белом изображении белый и черный всегда смотрятся максимально эффектно. То, что на ней широкие расслабленные штаны в сочетании с футболкой – это классно. Другой вопрос, что выбор шляпы какой-то странный. Понятно, что на интервью в шляпе она сидеть не будет. Но, наверное, хотелось добавить какой-то оригинальности, летнего флера, поэтому она взяла с собой шляпу. Я не очень поняла этот ход. В целом лук приятный, но какого-то особого внимания не притягивает», — рассказала Дембикова.

Недавно стало известно, что Меган Маркл может вернуться в профессию. Официальные комментарии по этому поводу герцогиня пока не давала. Но голливудские режиссеры и продюсеры отмечали, что будут рады видеть ее на съемочной площадке. Причем, Меган сможет получать немалые деньги – порядка 50 миллионов долларов.

Справка Teleprogramma.pro

Лина Дембикова – селебрити-стилист. С 2017 года – ведущая программы «Перезагрузка» на ТНТ. Имеет европейское образование. Основала школу имиджеологии.