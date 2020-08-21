Обратный эффект: чего добилась Меган Маркл после выхода в свет биографической книги

Читатели биографической книги Меган Маркл и принца Гарри «В поисках свободы» считают, что на страницах издания много лицемерия. Актриса предстает там настоящим идеалом. Но как, даже будучи такой невероятной девушкой, она так и не смогла найти общий язык с королевской семьей? Здесь будто бы читается между строк: если не смогла идеальная Меган, то и никто бы не смог. Но история говорит о другом. Стоит только вспомнить Кейт Миддлтон, избранниц принца Чарльза и принца Эдварда. Все больше поклонников герцогини Сассекской приходят к выводу, что описание в книге – не в пользу Меган.

Недавно автор биографии Омид Скоби выступил с заявлением, что ни Меган, ни Гарри не давали ему никаких интервью. А над книгой он работал вместе со своей коллегой Кэролин Дюран с 2018 года, используя более сотни источников.

Как сообщает New York Post, знатоки истории Виндзоров сразу же провели параллель с неофициальной биографией принцессы Дианы «Диана: ее правдивая история», которая вышла в свет в 1992 году. Тогда ее автор Эндрю Мортон также утверждал, что не встречался с леди Ди. А правды на страницах издания было очень много – начиная от первой встречи с принцем Чарлзом в возрасте 16 лет, булимии и много чего другого, что ну никак не умещалось в образ настоящей принцессы. Уже после смерти принцессы Уэльской были обнаружены записи, которые подтвердили, что она сотрудничала с писателем. Та книга Дианы стала своеобразной местью королевскому дворцу, который изгнал ее после 12 лет ношения короны. Но самое главное, чего ей удалось добиться, после выхода биографии ее не перестали любить и уважать. Меган Маркл же, судя по всему, добилась обратного эффекта.