Вынужденная мера: Меган Маркл и принц Гарри расстанутся

Только недавно Меган Маркл и принц Гарри переехали в свой новый дом в Санта-Барбаре. Теперь же им придется расстаться. К счастью поклонников звездной пары, ненадолго. Герцогу нужно улететь в Великобританию, чтобы уладить визовые и налоговые вопросы.

Как рассказала New Idea королевский эксперт Анджела Левайн, срок безвизового проживания в США у Гарри давно закончился. Известно, что у принца нет американского гражданства, и он до сих пор не подавал документы на «грин карту». Доставить проблем герцогу могут и налоговые органы Штатов. Ведь в США можно не платить соответствующие сборы только 183 дня.

Также Левайн отметила, что Меган не полетит за океан вместе с мужем. Она все еще обижена на всю королевскую семью.

больше по теме Сверхсекретный проект: Меган Маркл и принц Гарри замахнулись на Голливуд Герцоги Сассекские займутся продюсированием.

Недавно стало известно, что новый дом в Санта-Барбаре герцоги Сассекские купили в ипотеку. Его стоимость оценивалась в 14,7 миллиона долларов, почти 10 из которых они попросили у банка. Ежемесячно им предстоит проводить платеж на сумму 37,5 тысячи долларов.