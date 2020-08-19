Дочка Нюши в пышной юбке из розовой органзы вышла на прогулку с братьями и папой

Игорь Сивов провел выходной в компании всех своих наследников. Он показал, какие трогательные отношения у его отпрысков.

Нюша уже три года живет в браке с Игорем Сивовым. У пары подрастает дочка Симба. Лишь недавно певица рассказала о знакомстве с будущем мужем. Как оказалось, он был женат, когда у них завязались отношения. Но теперь артистка даже дружит с его сыновьями от первого брака. Мальчики часто бывают в гостях у звездной мачехи и порой вместе с ней ездят в отпуск. Они также полюбили свою сестренку, о которой с любовью заботятся.

Недавно Нюша с размахом отметила день рождения. Муж увез ее сюрпризом в Турцию. Там певица смогла повеселиться на вечеринке с Викторией Лопыревой и другими подругами. А накануне Сивов отправился на прогулку со всеми своими детьми. В соцсети он поделился трогательными кадрами. Сыновья шли с ним под руку. Маленькая дочка предстала в стильном монохром луке, состоящем из футболки и пышной юбке из розовой органзы.

«Когда старший сын в 13 лет уже с тебя ростом», — отметил муж певицы.

На другом видео малышка Симба держала за руки младшего брата. Мальчик боялся отпустить кроху, которая не хотела от него отходить. «Симба не отходит от Мироши ни на шаг», — похвастался счастливый папа.

Поклонники восхитились дружной семьей. Многие отметили, что не всем родителям удается подружить детей от разных браков. Примечательно, что на прогулке с Сивовым не было Нюши. Возможно, что артистка работает над новым проектом. В этом году она выпустила хит с Егором Кридом и обещала снять на него клип.